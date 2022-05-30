В Красноярском крае рабочим золотодобывающей корпорации выплатили долги после забастовки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Красноярском крае рабочим золотодобывающей корпорации, устроившим забастовку 28 мая, полностью выплатили долги по зарплате.
Информацию об этом, которая появилась сегодня в СМИ, «Вечерним ведомостям» подтвердили в пресс-службе золотодобывающей корпорации «Полюс».
Подрядная организация ESTA Construction выплатила долги по зарплате в размере 24,5 млн рублей.
Напомним, забастовка прошла утром 28 мая на крупнейшем месторождении «Полюса» Благодатное в поселке Еруда. Работники не получали зарплату с марта, переговоры с начальством не дали результатов. В знак протеста они приостановили работу и устроили пятикилометровый пеший марш.
В пресс-службе компании «Полюс» уточнили, что «инцидент затронул компанию-подрядчика», занятую на строительных работах.
Информацию об этом, которая появилась сегодня в СМИ, «Вечерним ведомостям» подтвердили в пресс-службе золотодобывающей корпорации «Полюс».
Подрядная организация ESTA Construction выплатила долги по зарплате в размере 24,5 млн рублей.
Напомним, забастовка прошла утром 28 мая на крупнейшем месторождении «Полюса» Благодатное в поселке Еруда. Работники не получали зарплату с марта, переговоры с начальством не дали результатов. В знак протеста они приостановили работу и устроили пятикилометровый пеший марш.
В пресс-службе компании «Полюс» уточнили, что «инцидент затронул компанию-подрядчика», занятую на строительных работах.
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