На красноярском золотодобывающем месторождении рабочие устроили забастовку, прокуратура проводит проверку
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На территории золотодобывающей корпорации ПАО «Полюс» в Красноярском крае рабочие устроили забастовку из-за задержки заработной платы. Прокуратура начала проверку.
Забастовка, по информации местных СМИ, прошла утром 28 мая на крупнейшем месторождении «Полюса» Благодатное в поселке Еруда. Сообщается, что работники не получали зарплату с марта, переговоры с начальством не дали результатов.
В пресс-службе компании «Полюс» «Вечерним ведомостям» сообщили, что «инцидент затронул компанию-подрядчика», занятую на строительных работах, «и не оказал влияния на производственную деятельность». В краевой прокуратуре предварительно установили, что в подрядной организации (ООО «Эста Констракшен») образовался долг по оплате труда «в связи с неоднократными нарушениями сроков выплаты заработной платы перед работниками». «Фактически работа не приостанавливалась, работники продолжают выполнять свои трудовые функции», — сообщили в прокуратуре.
Между тем, по данным телеграм-канала Борус, работа была приостановлена. «Рабочие заняли вахтовки (автобусы для перевозки бригад – прим. ред.) и потребовали отвезти их в общежитие. Руководство отказало им, после чего они устроили пеший марш примерно на пять километров», — сообщает канал со ссылкой на работников (по их данным, передвижение пешеходов по дорогам на месторождении запрещено). При этом количество работников, которые приняли участие в забастовке, не уточняется.
В Федерации профсоюзов Красноярского края сообщили, что не располагают информацией о забастовке.
В компании «Полюс» отметили, что подрядчик «дополнительно уведомлён о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства при выполнении работ на строительной площадке и выполнения обязательств перед своими сотрудниками». «Компания «Полюс» полностью исполняет обязательства по выплате заработной платы своим работникам», — отметили в пресс-службе.
На место забастовки выехал прокурор Северо-Енисейского района, сообщили в краевой прокуратуре. Также были направлены соответствующие запросы в Москву, где зарегистрирована организация. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства.
ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России. Месторождение Благодатное является третьим по объему производства активом компании (по данным с сайта компании, на нем трудится 1 571 человек).
Забастовка, по информации местных СМИ, прошла утром 28 мая на крупнейшем месторождении «Полюса» Благодатное в поселке Еруда. Сообщается, что работники не получали зарплату с марта, переговоры с начальством не дали результатов.
В пресс-службе компании «Полюс» «Вечерним ведомостям» сообщили, что «инцидент затронул компанию-подрядчика», занятую на строительных работах, «и не оказал влияния на производственную деятельность». В краевой прокуратуре предварительно установили, что в подрядной организации (ООО «Эста Констракшен») образовался долг по оплате труда «в связи с неоднократными нарушениями сроков выплаты заработной платы перед работниками». «Фактически работа не приостанавливалась, работники продолжают выполнять свои трудовые функции», — сообщили в прокуратуре.
Между тем, по данным телеграм-канала Борус, работа была приостановлена. «Рабочие заняли вахтовки (автобусы для перевозки бригад – прим. ред.) и потребовали отвезти их в общежитие. Руководство отказало им, после чего они устроили пеший марш примерно на пять километров», — сообщает канал со ссылкой на работников (по их данным, передвижение пешеходов по дорогам на месторождении запрещено). При этом количество работников, которые приняли участие в забастовке, не уточняется.
В Федерации профсоюзов Красноярского края сообщили, что не располагают информацией о забастовке.
В компании «Полюс» отметили, что подрядчик «дополнительно уведомлён о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства при выполнении работ на строительной площадке и выполнения обязательств перед своими сотрудниками». «Компания «Полюс» полностью исполняет обязательства по выплате заработной платы своим работникам», — отметили в пресс-службе.
На место забастовки выехал прокурор Северо-Енисейского района, сообщили в краевой прокуратуре. Также были направлены соответствующие запросы в Москву, где зарегистрирована организация. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства.
ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России. Месторождение Благодатное является третьим по объему производства активом компании (по данным с сайта компании, на нем трудится 1 571 человек).
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