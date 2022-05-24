Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб на номер с крестом

16.44 Среда, 1 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Пятигорске отменили запланированный на 19 июня юбилейный концерт Филиппа Киркорова. Поводом стали «многочисленные обращения местных жителей», которые выступили против концерта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сотрудника Северо-Кавказской госфилармонии, где должен был состояться концерт.

Отмечается, что билеты возвратят тем, кто успел их купить. Источники агентства утверждают, что жители города «завалили» местные власти обращениями с просьбой отменить концерт.

Кроме того, ранее против концерта выступила Пятигорская епархия. В пресс-службе епархии отметили, что новость о предстоящем концерте «никак не касалась бы православных людей, если бы в программу не входил номер, на котором немолодой уже юбиляр бодро взбирается на христианский крест, поваленный набок». «Мы не можем ничего запрещать, но официально заявляем, что не рады предстоящему шоу и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста», — заявили в телеграм-канале епархии в воскресенье.

Напомним, 5 мая общественная организация «Царьград» обратилась в генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности Филиппа Киркорова, а также участников и организаторов его шоу. Поводом стал один из концертных номеров Киркорова в рамках его шоу «55. Gold. Золотые хиты». Концерт, посвященный 55-летию артиста, состоялся в Кремлевском дворце 30 апреля и 1-2 мая. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец взобрался на светящийся крест, на котором актриса шоу изображала «распятие».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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