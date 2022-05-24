Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб на номер с крестом
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Пятигорске отменили запланированный на 19 июня юбилейный концерт Филиппа Киркорова. Поводом стали «многочисленные обращения местных жителей», которые выступили против концерта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сотрудника Северо-Кавказской госфилармонии, где должен был состояться концерт.
Отмечается, что билеты возвратят тем, кто успел их купить. Источники агентства утверждают, что жители города «завалили» местные власти обращениями с просьбой отменить концерт.
Кроме того, ранее против концерта выступила Пятигорская епархия. В пресс-службе епархии отметили, что новость о предстоящем концерте «никак не касалась бы православных людей, если бы в программу не входил номер, на котором немолодой уже юбиляр бодро взбирается на христианский крест, поваленный набок». «Мы не можем ничего запрещать, но официально заявляем, что не рады предстоящему шоу и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста», — заявили в телеграм-канале епархии в воскресенье.
Напомним, 5 мая общественная организация «Царьград» обратилась в генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности Филиппа Киркорова, а также участников и организаторов его шоу. Поводом стал один из концертных номеров Киркорова в рамках его шоу «55. Gold. Золотые хиты». Концерт, посвященный 55-летию артиста, состоялся в Кремлевском дворце 30 апреля и 1-2 мая. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец взобрался на светящийся крест, на котором актриса шоу изображала «распятие».
Отмечается, что билеты возвратят тем, кто успел их купить. Источники агентства утверждают, что жители города «завалили» местные власти обращениями с просьбой отменить концерт.
Кроме того, ранее против концерта выступила Пятигорская епархия. В пресс-службе епархии отметили, что новость о предстоящем концерте «никак не касалась бы православных людей, если бы в программу не входил номер, на котором немолодой уже юбиляр бодро взбирается на христианский крест, поваленный набок». «Мы не можем ничего запрещать, но официально заявляем, что не рады предстоящему шоу и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста», — заявили в телеграм-канале епархии в воскресенье.
Напомним, 5 мая общественная организация «Царьград» обратилась в генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности Филиппа Киркорова, а также участников и организаторов его шоу. Поводом стал один из концертных номеров Киркорова в рамках его шоу «55. Gold. Золотые хиты». Концерт, посвященный 55-летию артиста, состоялся в Кремлевском дворце 30 апреля и 1-2 мая. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец взобрался на светящийся крест, на котором актриса шоу изображала «распятие».
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