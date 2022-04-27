«Царьград» потребовал возбудить уголовное дело против Киркорова после номера с крестом

09.43 Четверг, 5 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Общественная организация «Царьград» обратилась в генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности певца Филиппа Киркорова, а также участников и организаторов его шоу. Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале общества.

Поводом стал один из концертных номеров Киркорова в рамках его шоу «55. Gold. Золотые хиты». Концерт, посвященный 55-летию артиста, состоялся в Кремлевском дворце 30 апреля и 1-2 мая. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец взобрался на светящийся крест, на котором актриса шоу изображала «распятие».

Председатель общества «Царьград» Константин Малофеев назвал этот номер «антихристианской выходкой в Светлую Пасхальную седмицу», которую «нельзя ни осознать, ни простить». По его мнению, певец, «живущий в мире страз и гламура», совершил «сознательное крестопопирательство», тем самым оскорбил чувства верующих.

«Правозащитный центр Общества «Царьград» уже обратился в Генпрокуратуру России с просьбой рассмотреть выходку гр-на Киркорова Ф. Б. на предмет нарушения целого ряда статей УК», — написал Малофеев телеграм-канале, добавив при этом, что «в Российской Империи за богохульство наказывали каторгой».

В обращении к генпрокурору Игорю Краснову представители «Царьграда» отмечают, что декорации, световое оформление, костюмы и танец у креста «создают у зрителей впечатление заведомо антихристианского (а по сути – сатанинского) действа». Певца, участников и организаторов шоу они просят привлечь к уголовной ответственности, а также «дать правовую оценку» действиям спонсоров и самой площадки, где состоялся концерт. Кроме того, представители «Царьграда» просят принять меры, чтобы не допустить весь концертный тур Киркорова, запланированный на 2022 год.

Добавим, что сама песня «Мария Магдалена» с альбома 2002 года претензий со стороны религиозных общественных организаций не вызывала. По тексту песни, святая идет в толпе, слышит проклятья и угрозы, но при этом «прощает всех».

Напомним, ранее Филипп Киркоров публично заступился за Максима Галкина, которого во время телеэфира раскритиковала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Максим Галкин в соцсетях осуждал действия российского правительства.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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