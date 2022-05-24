В России вынесли первый приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Оловянинский районный суд Забайкальского края вынес первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правозащитников.
По данным издания, администратор интернет-сообщества Петр Мыльников оштрафован за публикацию «сфальсифицированных текстовых документов» о событиях на Украине на 1 млн руб. Он стал первым, кому вынесен приговор по ст. 207.3 УК РФ, сообщил правозащитник Павел Чиков.
Мыльников ранее признал вину.
По данным правозащитников, сегодня известно о 52 уголовных делах, которые были возбуждены за «публичную дискредитацию армии» по ст. 207.3 УК РФ. Напомним, 18 марта телеведущая и издатель журнала «Собака.Ru» Вероника Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по закону о «военных фейках», который предусматривает уголовную ответственность и до 15 лет лишения свободы. Позже фигурантами уголовных дел о «дискредитации армии» стали политик Владимир Кара-Мурза*, журналист Александр Невзоров*, петербургская художница Александра Скочиленко.
*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов
По данным издания, администратор интернет-сообщества Петр Мыльников оштрафован за публикацию «сфальсифицированных текстовых документов» о событиях на Украине на 1 млн руб. Он стал первым, кому вынесен приговор по ст. 207.3 УК РФ, сообщил правозащитник Павел Чиков.
Мыльников ранее признал вину.
По данным правозащитников, сегодня известно о 52 уголовных делах, которые были возбуждены за «публичную дискредитацию армии» по ст. 207.3 УК РФ. Напомним, 18 марта телеведущая и издатель журнала «Собака.Ru» Вероника Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по закону о «военных фейках», который предусматривает уголовную ответственность и до 15 лет лишения свободы. Позже фигурантами уголовных дел о «дискредитации армии» стали политик Владимир Кара-Мурза*, журналист Александр Невзоров*, петербургская художница Александра Скочиленко.
*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».