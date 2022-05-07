Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели в СИЗО №5 Москвы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели в СИЗО №5 из СИЗО №7, сообщает RT со ссылкой на ОНК.
По данным правозащитников, политик, обвиняемый в распространении «фейков» о российской армии, свою вину не признает и не согласен с тем, что «находится в СИЗО за мнение». Условия содержания он назвал нормальными.
По данным ОНК, у политика в СИЗО есть сосед, которого обвиняют в преступлении, связанном с оборотом наркотиков.
Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля у своего дома. 22 апреля против политика возбудили уголовное дело за «фейки» о российской армии. В этот же день минюст включил его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
*По решению российского Минюста включен в реестр физлиц-иноагентов
По данным правозащитников, политик, обвиняемый в распространении «фейков» о российской армии, свою вину не признает и не согласен с тем, что «находится в СИЗО за мнение». Условия содержания он назвал нормальными.
По данным ОНК, у политика в СИЗО есть сосед, которого обвиняют в преступлении, связанном с оборотом наркотиков.
Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля у своего дома. 22 апреля против политика возбудили уголовное дело за «фейки» о российской армии. В этот же день минюст включил его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
*По решению российского Минюста включен в реестр физлиц-иноагентов
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