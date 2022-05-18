Губернатор Гладков: женщина, раненая во время обстрела в Журавлевке, умерла

10.15 Пятница, 27 мая 2022
Россия и мир
Село Журавлевка 26 мая 2022 г. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Журавлевка от полученных ран умерла женщина.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал Гладков в телеграм-канале. Ранее он сообщал, что 26 мая обстрел Журавлевки продолжался весь день.

Женщину, которая получила ранения, не могли вывезти несколько часов, так как она находилась в тяжелом состоянии. Врачи сделали все необходимое для того, чтобы была возможна транспортировка, и боролись за ее жизнь, сообщил губернатор.

Гладков заявил, что ситуация в некоторых приграничных территориях остается неспокойной, в первую очередь в селах Журавлёвка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа. «Обращаюсь ко всем, в первую очередь, к жителям этих сел: до особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя!», — написал Гладков.

26 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле в Суджанском районе, были повреждены несколько домов и здание школы. Пострадал учитель, он получил ранение от отлетевших осколков стекла.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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