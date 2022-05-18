Старовойт: при обстреле села Воробжа пострадал школьный учитель
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил информацию по пострадавшим в селе Воробжа Суджанского района.
«По уточненной информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации», — сообщил Старовойт.
Ранее губернатор Курской области сообщил, что в Суджанском районе в результате «атаки противника» были повреждены несколько домов и здание школы.
«По уточненной информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации», — сообщил Старовойт.
Ранее губернатор Курской области сообщил, что в Суджанском районе в результате «атаки противника» были повреждены несколько домов и здание школы.
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