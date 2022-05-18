Глава Курской области сообщил о «хлопках» в Суджанском районе, повреждены несколько домов и школа
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Суджанском районе в результате «атаки противника» были повреждены несколько домов и здание школы в селе Воробжа.
В школе выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет, сообщил Старовойт.
Сегодня днем он написал в телеграм-канале, что в районе слышны «хлопки». «Поступает информация о хлопках в Суджанском районе: около территории населённых пунктов Нижнемахово и Воробжа», — написал губернатор. По его словам, «военные отработали цели».
В школе выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет, сообщил Старовойт.
Сегодня днем он написал в телеграм-канале, что в районе слышны «хлопки». «Поступает информация о хлопках в Суджанском районе: около территории населённых пунктов Нижнемахово и Воробжа», — написал губернатор. По его словам, «военные отработали цели».
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