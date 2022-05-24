В Ереване протестующие начали блокировать резиденцию президента
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Ереване сторонники оппозиции начали блокировать здание резиденции президента Ваагна Хачатуряна на проспекте Баграмяна, следует из трансляций местных СМИ.
С утра 25 мая протестующие продолжили акции. Представители оппозиции сообщали в соцсетях, что они планируют перекрытие улиц и блокировку зданий госорганов.
Вчера им удалось проникнуть в здание МИД. Возле министерства возникли стычки с полицией и давка.
Протесты в Армении продолжаются уже около месяца. Сторонники оппозиции требуют отставки Пашиняна в связи с его позицией по ситуации с Нагорным Карабахом.
С утра 25 мая протестующие продолжили акции. Представители оппозиции сообщали в соцсетях, что они планируют перекрытие улиц и блокировку зданий госорганов.
Вчера им удалось проникнуть в здание МИД. Возле министерства возникли стычки с полицией и давка.
Протесты в Армении продолжаются уже около месяца. Сторонники оппозиции требуют отставки Пашиняна в связи с его позицией по ситуации с Нагорным Карабахом.
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