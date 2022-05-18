Экс-глава Министерства транспорта Соколов назначен гендиректором «АвтоВАЗа»
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов утвержден в должности президента АО «Автоваз», единогласное решение об этом принял совет директоров, сообщается на официальном сайте компании.
Решение вступило в силу 23 мая 2022 года.
По словам Соколова, сегодня первостепенной задачей он считает сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. «Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе», — заявил новый президент компании.
Максим Соколов с 2012 по 2018 годы возглавлял Министерство транспорта РФ. С конца 2019 года занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, курировал комитет по развитию транспортной инфраструктуры, туризма, транспорту, инвестициям и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Соколов на новой должности сменил главу Renault в РФ и СНГ Николя Мора. Напомним, смена руководства в компании происходит из-за ухода Renault из России.
Ранее в связи с отсутствием комплектующих изделий Автоваз продлил простой для части сотрудников с 23 по 27 мая, сообщала профсоюзная организация предприятия. 25 марта Автоваз объявил, что все сотрудники предприятия перейдут на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня.
Решение вступило в силу 23 мая 2022 года.
По словам Соколова, сегодня первостепенной задачей он считает сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. «Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе», — заявил новый президент компании.
Максим Соколов с 2012 по 2018 годы возглавлял Министерство транспорта РФ. С конца 2019 года занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, курировал комитет по развитию транспортной инфраструктуры, туризма, транспорту, инвестициям и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Соколов на новой должности сменил главу Renault в РФ и СНГ Николя Мора. Напомним, смена руководства в компании происходит из-за ухода Renault из России.
Ранее в связи с отсутствием комплектующих изделий Автоваз продлил простой для части сотрудников с 23 по 27 мая, сообщала профсоюзная организация предприятия. 25 марта Автоваз объявил, что все сотрудники предприятия перейдут на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из-за ремонта трамвайных путей на Куйбышева в Екатеринбурге изменится схема движения транспорта
17 мая 2022
17 мая 2022