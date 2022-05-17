Автоваз продлил простой для сотрудников из-за отсутствия комплектующих
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В связи с отсутствием комплектующих изделий Автоваз продлил простой для части сотрудников с 23 по 27 мая, сообщает профсоюзная организация предприятия.
Простой устанавливается для работников, «не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности Автоваза, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», говорится в сообщении. Этим сотрудникам будет предоставлена компенсация в размере двух третей средней заработной платы.
Ранее предприятие объявило простой на текущую неделю. Из-за дефицита комплектующих компания периодически приостанавливает работу производственных линий с начала марта.
25 марта Автоваз сообщил, что все сотрудники предприятия перейдут на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня.
Простой устанавливается для работников, «не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности Автоваза, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», говорится в сообщении. Этим сотрудникам будет предоставлена компенсация в размере двух третей средней заработной платы.
Ранее предприятие объявило простой на текущую неделю. Из-за дефицита комплектующих компания периодически приостанавливает работу производственных линий с начала марта.
25 марта Автоваз сообщил, что все сотрудники предприятия перейдут на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня.
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