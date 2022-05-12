Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию

16.33 Четверг, 19 мая 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о создании общероссийского детского и молодежного движения «Большая перемена», который сегодня внесли в Госдуму.

Представитель Кремля заявил, что возрождать пионерию никто не собирается. «Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. И собственно эта инициатива, этот законопроект — он связан именно с движением. Это движение, причем, не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок — это и школьники, и уже молодежь», — цитируют Пескова РИА Новости.

Сегодня, в день столетия пионерии, в Госдуму внесли межфракционный законопроект о новом «общественно-государственном общероссийском движении детей и молодежи "Большая перемена"». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что целью организации, среди прочего, является «подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями».

Участниками движения смогут стать все дети с 6 лет, их воспитанием и организацией досуга займутся «взрослые-наставники». У организации предполагается развернутая структура — региональные, местные и первичные отделения, наблюдательный и координационный советы. В законопроекте отмечено, что деятельность движения основывается «на принципах добровольности участия».

Символику движения — будь то значки, галстуки, клятвы или что-то еще — выберут сами дети, сказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Сообщения о создании очередной структуры многие представители педагогической общественности, а также родительского сообщества восприняли скептически, предположив, что движение станет дублирующим, что приведет к перебору с патриотическими мероприятиями в школах. Также новая структура потребует новых бюджетных вливаний, грантов и, вероятно, расширит чиновничий аппарат, полагают некоторые педагоги.

Напомним, что в 2015 году при Росмолодежи был создан проект Российское движение школьников. Сегодня, по данным с сайта РДШ, в структуре более 400 местных отделений и 2 миллиона участников. Также в 2015 году по инициативе Сергея Шойгу была создана «Юнармия», сегодня в структуре организации 85 региональных штабов и 1 миллион участников от 8 до 18 лет.

О том, что в России хотят создать еще одно движение для детей, стало известно 17 мая. Сообщалось, что вероятным руководителем новой организации может стать замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, который ранее возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана, был директором команды КВН «Четыре татарина».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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