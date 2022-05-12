В России хотят создать новое движение детей и молодежи в столетие пионерии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правительство РФ намерено создать новое общероссийское движение детей и молодежи, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса. Это будет сделано в целях воспитания патриотизма и гражданственности.
По данным издания, новая структура может быть создана на базе уже существующих: Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и ряда региональных организаций, которые работают с детьми и молодежью. Также в числе возможных учредителей называют движение «Юнармия». Вероятным руководителем новой организации может стать замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, который ранее возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана, был директором команды КВН «Четыре татарина».
По данным издания, новое движение будет работать не только со школьниками, но и с учащимися средних специальных учебных заведений.
Напомним, что 20 апреля президент РФ Путин поддержал идею школьницы из Севастополя создать общероссийское детское движение, при этом добавив, что в России уже «есть различные направления», в том числе «Юнармия», основанная Сергеем Шойгу в 2015 году, но по поводу общероссийского движения «надо подумать», сказал глава государства.
По данным с сайта «Юнармии», в структуре сегодня 85 региональных штабов и 1 миллион участников от 8 до 18 лет. Проект Российское движение школьников при Росмолодежи также был основан в 2015 году. По данным РДШ, в структуре более 400 местных отделений и 2 миллиона участников.
Добавим, что сообщения о создании очередной структуры многие представители педагогической общественности, а также родительского сообщества восприняли скептически, предположив, что движение станет дублирующим, что приведет к перебору с патриотическими мероприятиями в школах. Также новая структура потребует новых бюджетных вливаний, грантов и, вероятно, расширит чиновничий аппарат, полагают некоторые педагоги.
Ожидается, что о новой структуре будет объявлено к столетию Дня пионерии 19 мая 2022 года. По данным источников РБК, обязательное членство в новом движении пока не рассматривается.
Напомним, в последние месяцы в России усилили меры по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, в Минпросвещения было предложено начинать рабочую неделю в школах с поднятия флага и исполнения гимна, а уроки исторического просвещения ввести с первого класса. Между тем, в Госдуме полагают, что первый класс — это «поздновато», рассказывали «Вечерним ведомостям» депутаты.
По данным издания, новая структура может быть создана на базе уже существующих: Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и ряда региональных организаций, которые работают с детьми и молодежью. Также в числе возможных учредителей называют движение «Юнармия». Вероятным руководителем новой организации может стать замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, который ранее возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана, был директором команды КВН «Четыре татарина».
По данным издания, новое движение будет работать не только со школьниками, но и с учащимися средних специальных учебных заведений.
Напомним, что 20 апреля президент РФ Путин поддержал идею школьницы из Севастополя создать общероссийское детское движение, при этом добавив, что в России уже «есть различные направления», в том числе «Юнармия», основанная Сергеем Шойгу в 2015 году, но по поводу общероссийского движения «надо подумать», сказал глава государства.
По данным с сайта «Юнармии», в структуре сегодня 85 региональных штабов и 1 миллион участников от 8 до 18 лет. Проект Российское движение школьников при Росмолодежи также был основан в 2015 году. По данным РДШ, в структуре более 400 местных отделений и 2 миллиона участников.
Добавим, что сообщения о создании очередной структуры многие представители педагогической общественности, а также родительского сообщества восприняли скептически, предположив, что движение станет дублирующим, что приведет к перебору с патриотическими мероприятиями в школах. Также новая структура потребует новых бюджетных вливаний, грантов и, вероятно, расширит чиновничий аппарат, полагают некоторые педагоги.
Ожидается, что о новой структуре будет объявлено к столетию Дня пионерии 19 мая 2022 года. По данным источников РБК, обязательное членство в новом движении пока не рассматривается.
Напомним, в последние месяцы в России усилили меры по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, в Минпросвещения было предложено начинать рабочую неделю в школах с поднятия флага и исполнения гимна, а уроки исторического просвещения ввести с первого класса. Между тем, в Госдуме полагают, что первый класс — это «поздновато», рассказывали «Вечерним ведомостям» депутаты.
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