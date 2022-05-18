В КНДР выявили более 260 000 новых случаев COVID-19 за сутки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
КНДР в четверг 19 мая сообщили о более чем 260 000 новых случаях COVID-19, выявленных за сутки, а также одной смерти, пишет южнокорейское агентство Yonhap.
Общее число погибших от коронавируса в стране, по официальным данным, достигло 63 человек, общее число всех выявленных случаев заражения (с конца апреля) – около 2 миллионов человек, из них 1,23 миллиона выздоровели.
Yonhap также сообщает, что Южная Корея официально предложила помощь в борьбе с вирусом своему соседу, «известному своей ветхой медицинской системой», но пока не получила ответа.
Напомним, в прошлый четверг 12 мая в КНДР официально признали «первый случай» COVID-19. До этого в течение двух лет власти заявляли, что коронавируса в Северной Корее нет.
В стране ввели локдаун и максимально усилили меры безопасности после экстренного совещания с участием Ким Чен Ына.
Общее число погибших от коронавируса в стране, по официальным данным, достигло 63 человек, общее число всех выявленных случаев заражения (с конца апреля) – около 2 миллионов человек, из них 1,23 миллиона выздоровели.
Yonhap также сообщает, что Южная Корея официально предложила помощь в борьбе с вирусом своему соседу, «известному своей ветхой медицинской системой», но пока не получила ответа.
Напомним, в прошлый четверг 12 мая в КНДР официально признали «первый случай» COVID-19. До этого в течение двух лет власти заявляли, что коронавируса в Северной Корее нет.
В стране ввели локдаун и максимально усилили меры безопасности после экстренного совещания с участием Ким Чен Ына.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».