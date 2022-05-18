The Wall Street Journal: Google вывезла большую часть сотрудников из России
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что американская компания Google вывезла большую часть своих сотрудников из России.
По данным издания, «большинство российских сотрудников Google предпочли покинуть страну и продолжить работу в Google за пределами России, причем многие из них оказались в Дубае, где у Google есть большой офис». Также издание отмечает, что некоторые сотрудники предпочли покинуть компанию и остаться при этом в России.
Источники издания утверждают, что вывоз сотрудников приведет к тому, что «в ближайшем будущем» компания прекратит коммерческое присутствие в стране.
В среду 18 мая стало известно, что ООО «Гугл», российская «дочка» Google, начала процесс банкротства. Сведения об этом опубликованы на Федресурсе. Сообщалось, что такое решение принято в связи с арестом банковского счета «Google Россия». Между тем, в компании отметили, что Google продолжит работать в России и предоставлять бесплатные сервисы, такие как YouTube, Gmail, «Google Карты» и др.
По данным издания, «большинство российских сотрудников Google предпочли покинуть страну и продолжить работу в Google за пределами России, причем многие из них оказались в Дубае, где у Google есть большой офис». Также издание отмечает, что некоторые сотрудники предпочли покинуть компанию и остаться при этом в России.
Источники издания утверждают, что вывоз сотрудников приведет к тому, что «в ближайшем будущем» компания прекратит коммерческое присутствие в стране.
В среду 18 мая стало известно, что ООО «Гугл», российская «дочка» Google, начала процесс банкротства. Сведения об этом опубликованы на Федресурсе. Сообщалось, что такое решение принято в связи с арестом банковского счета «Google Россия». Между тем, в компании отметили, что Google продолжит работать в России и предоставлять бесплатные сервисы, такие как YouTube, Gmail, «Google Карты» и др.
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