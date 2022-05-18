Российский «Гугл» объявил о начале процесса банкротства
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
ООО «Гугл», российская «дочка» Google, начала процесс банкротства. Сведения об этом опубликованы на Федресурсе.
В уведомлении говорится, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств», в связи с чем намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
РБК со ссылкой на представителя компании сообщил, что такое решение принято в связи с арестом банковского счета «Google Россия». Между тем, в компании отметили, что Google продолжит работать в России и предоставлять бесплатные сервисы, такие как YouTube, Gmail, «Google Карты» и др.
Напомним, в конце декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию на 7,2 млрд рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. В феврале суд признал оборотный штраф законным. В мае приставы приняли решение о принудительном взыскании штрафа.
В уведомлении говорится, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств», в связи с чем намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
РБК со ссылкой на представителя компании сообщил, что такое решение принято в связи с арестом банковского счета «Google Россия». Между тем, в компании отметили, что Google продолжит работать в России и предоставлять бесплатные сервисы, такие как YouTube, Gmail, «Google Карты» и др.
Напомним, в конце декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию на 7,2 млрд рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. В феврале суд признал оборотный штраф законным. В мае приставы приняли решение о принудительном взыскании штрафа.
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