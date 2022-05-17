РБК: «Тинькофф» должен вернуть клиенту деньги, списанные после выгодной конвертации в феврале
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Служба финансового омбудсмена приняла решение, что Тинькофф Банк должен вернуть списанные средства клиенту, который смог «заработать» на выгодной конвертации валют. Об этом пишет РБК со ссылкой на юриста, представляющего интересы двух клиентов, которые попали в такую ситуацию.
Напомним, со списанием средств и блокировкой счетов в феврале-марте столкнулись несколько десятков человек. Клиенты Тинькофф Банка смогли выгодно обменять рубли на доллары с помощью «промежуточной» конвертации в британский фунт. Позже счета клиентов, которые выбрали такой способ обмена валюты, были заблокированы, а затем средства начали списывать. В результате некоторые клиенты ушли в «минус» на десятки миллионов рублей.
По данным РБК, уполномоченный в сферах кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов Татьяна Савицкая вынесла решение, что банк должен вернуть средства одному такому клиенту.
Для защиты юрист Василий Черепанов привел несколько аргументов:
- Цену продажи валюты предложил банк, а не клиент. Клиент только с ней согласился
- Никаких противоправных действий клиенты банка не совершили, все операции были проведены в рамках договора
- Предпринимательская деятельность банка является рисковой, и банк должен самостоятельно нести ответственность
Банк может оспорить принятое решение в суде. Пока неясно, будет ли это решение применено к другим клиентам, которые также столкнулись со списанием средств.
Напомним, со списанием средств и блокировкой счетов в феврале-марте столкнулись несколько десятков человек. Клиенты Тинькофф Банка смогли выгодно обменять рубли на доллары с помощью «промежуточной» конвертации в британский фунт. Позже счета клиентов, которые выбрали такой способ обмена валюты, были заблокированы, а затем средства начали списывать. В результате некоторые клиенты ушли в «минус» на десятки миллионов рублей.
По данным РБК, уполномоченный в сферах кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов Татьяна Савицкая вынесла решение, что банк должен вернуть средства одному такому клиенту.
Для защиты юрист Василий Черепанов привел несколько аргументов:
- Цену продажи валюты предложил банк, а не клиент. Клиент только с ней согласился
- Никаких противоправных действий клиенты банка не совершили, все операции были проведены в рамках договора
- Предпринимательская деятельность банка является рисковой, и банк должен самостоятельно нести ответственность
Банк может оспорить принятое решение в суде. Пока неясно, будет ли это решение применено к другим клиентам, которые также столкнулись со списанием средств.
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