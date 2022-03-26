Клиенты Тинькофф Банка, выгодно обменявшие рубли на доллары, получили миллионные списания за «неправомерное обогащение»

13.08 Среда, 30 марта 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Клиенты Тинькофф Банка, которые выгодно обменяли рубли на доллары с помощью «промежуточной» конвертации в британский фунт, столкнулись со списаниями, пишет Forbes. По данным издания, некоторые клиенты ушли в «минус» на несколько десятков миллионов.

В конце февраля клиенты смогли через банковское приложение обменять рубли на доллары по выгодному курсу. Как пишет издание, это можно было сделать, конвертировав рубли в фунты, а фунты в доллары. Таким образом доллары можно было купить примерно по 88 рублей (при прямой конвертации рублей в доллары через приложение $1 cтоил около 150 рублей). Позже счета клиентов, которые выбрали такой способ обмена валюты, были заблокированы. В Тинькофф Банке тогда сообщили, что «ситуация затронула несколько десятков трейдеров».

Теперь клиенты столкнулись со списаниями со счетов. По данным Forbes, баланс на части из них оказался отрицательным — у пятерых клиентов «минус» на счетах составляет от 1 млн до 29 млн рублей. Клиентов уведомили о том, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В банке подчеркнули, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках такие действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты.

По словам клиентов, у тех из них, кто имел на счетах доллары, были списаны только доллары, а клиенты, на счету которых этой валюты не было, получили списание с рублевых счетов в пересчете «по самому невыгодному курсу».

В Telegram создана группа, в которой объединились попавшие в такую ситуацию клиенты — сейчас в ней 180 человек. Несколько из них обратились с жалобами в Банк России. В свою очередь Тинькофф Банк также передал материалы о «неправомерно обогатившихся» клиентах в «компетентные органы». На погашение задолженности банк дал им 25 дней.

По мнению юристов, спор между банком и клиентами может быть разрешен только в судебном порядке.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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