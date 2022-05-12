Псковский суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении учительницы математики
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Псковский суд прекратил дело о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении учительницы математики, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
Полиция составила протокол по ст.20.3.3. КоАП за фото, на котором псковская учительница стояла у школьной доски с плакатом «Нет [Роскомнадзор]». Педагог поясняла полицейским, что «выражала свое отношение к войне как к явлению», в суде она также не признала вину в намерении дискредитировать Вооруженные силы России, сообщили правозащитники.
17 мая суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.
Добавим, что на прошлой неделе Выборгский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении местной жительницы, которую обвиняли в том, что она «публично завязала на левой лапе собаке "на Памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта" ленточку зеленого цвета», а также наклеила на памятник стикер зеленого цвета с надписью «Миру мир». На женщину составили протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Суд прекратил дело за отсутствием состава, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Ранее проект «Сетевые свободы» составил подборку случаев (пока немногочисленных), когда российские суды прекратили производства по делам о дискредитации ВС РФ.
Полиция составила протокол по ст.20.3.3. КоАП за фото, на котором псковская учительница стояла у школьной доски с плакатом «Нет [Роскомнадзор]». Педагог поясняла полицейским, что «выражала свое отношение к войне как к явлению», в суде она также не признала вину в намерении дискредитировать Вооруженные силы России, сообщили правозащитники.
17 мая суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.
Добавим, что на прошлой неделе Выборгский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении местной жительницы, которую обвиняли в том, что она «публично завязала на левой лапе собаке "на Памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта" ленточку зеленого цвета», а также наклеила на памятник стикер зеленого цвета с надписью «Миру мир». На женщину составили протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Суд прекратил дело за отсутствием состава, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Ранее проект «Сетевые свободы» составил подборку случаев (пока немногочисленных), когда российские суды прекратили производства по делам о дискредитации ВС РФ.
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