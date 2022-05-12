В красноярском городе Уяре, пострадавшем от пожаров, запретили продажу алкоголя
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В красноярском городе Уяре, где пожар уничтожил 233 жилых дома, ввели запрет на продажу алкоголя.
«В связи с проведением мероприятий по ликвидации ЧС на территории города Уяра реализация алкогольной продукции ограничена», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Такие меры приняты «с целью недопущения совершения противоправных деяний в состоянии алкогольного опьянения».
Местная полиция отправила подобные рекомендации еще в несколько районов. О сроках ограничительных мер пока не сообщается.
После массовых пожаров в Красноярском крае возбуждены уголовные дела по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 12 мая в Уяре был задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности, сообщает красноярский СК. По данным следствия, на территории города была расположена несанкционированная свалка ТБО, на которой произошло возгорание. Ранее 11 мая были задержаны трое сотрудников филиалов ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго».
7 мая пожары возникли на территории 60 населенных пунктов в регионе, огнем уничтожены более 500 жилых домов, погибли 8 человек. Предварительно, причинами возгораний стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, а также пал сухой травы, сообщали в СК. К быстрому распространению огня привело резкое ухудшение погодных условий и сильный ветер.
«В связи с проведением мероприятий по ликвидации ЧС на территории города Уяра реализация алкогольной продукции ограничена», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Такие меры приняты «с целью недопущения совершения противоправных деяний в состоянии алкогольного опьянения».
Местная полиция отправила подобные рекомендации еще в несколько районов. О сроках ограничительных мер пока не сообщается.
После массовых пожаров в Красноярском крае возбуждены уголовные дела по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 12 мая в Уяре был задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности, сообщает красноярский СК. По данным следствия, на территории города была расположена несанкционированная свалка ТБО, на которой произошло возгорание. Ранее 11 мая были задержаны трое сотрудников филиалов ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго».
7 мая пожары возникли на территории 60 населенных пунктов в регионе, огнем уничтожены более 500 жилых домов, погибли 8 человек. Предварительно, причинами возгораний стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, а также пал сухой травы, сообщали в СК. К быстрому распространению огня привело резкое ухудшение погодных условий и сильный ветер.
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