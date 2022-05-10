Число жертв массовых пожаров в Красноярском крае выросло до восьми
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовные дела по фактам массовых пожаров, в результате которых, по данным на утро 11 мая, погибли 8 человек. Некоторые из погибших находились непосредственно в очаге возгораний.
По данным следствия, пожары возникли 7 мая на территории 60 населенных пунктов, предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов и 9 социальных учреждений. Причинами возгораний стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, а также пал сухой травы, сообщает СК. К быстрому распространению огня привело резкое ухудшение погодных условий и сильный порывистый ветер.
Уголовные дела возбуждены по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны трое сотрудников филиалов ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго».
По данным следствия, пожары возникли 7 мая на территории 60 населенных пунктов, предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов и 9 социальных учреждений. Причинами возгораний стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, а также пал сухой травы, сообщает СК. К быстрому распространению огня привело резкое ухудшение погодных условий и сильный порывистый ветер.
Уголовные дела возбуждены по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны трое сотрудников филиалов ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго».
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