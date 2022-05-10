Врио губернатора Томской области во время знакомства с парламентом дважды перепутал название региона
Россия и мир
Фото: сайт законодательной думы Томской области/duma.tomsk.ru
В четверг на внеочередном заседании Законодательной думы Томской области депутатам представили Владимира Мазура, врио губернатора, назначенного 10 мая. В своей приветственной речи исполняющий обязанности главы региона дважды перепутал Томскую область с Тюменской.
Сначала он поблагодарил экс-губернатора Сергея Жвачкина, «который самоотверженно трудился во благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области». Затем он добавил, что «тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей».
При этом во время своей речи Владимир Мазур, уроженец Томской области, подчеркнул, что регион для него является родным. «Я вернулся домой. Здесь прошло мое детство, моя юность, мое становление <...> Это повышает мою личную ответственность», — сказал Мазур.
Видео выступления уже удалено с сайта думы, где велась трансляция заседания, однако оно сохранилось в соцсетях и телеграм-каналах. В пресс-службе позже сказали, что оговорка связана с волнением.
Во внеочередном заседании также приняли участие полпред президента в СФО Анатолий Серышев и экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Владимир Мазур был назначен врио губернатора 10 мая. Ранее с 2004 по 2007 годы работал вице-мэром Томска. В 2011 году был назначен вице-губернатором Тюменской области, позже семь лет возглавлял администрацию Тобольска. С 2020 года был замначальника управления президента по внутренней политике.
Напомним, 10 мая сразу пять губернаторов покинули свои посты. Сменились руководители Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской областей и республики Марий Эл. Политолог Алексей Шабуров в разговоре с «Вечерними ведомостями» назвал это событие ожидаемым и отверг версию о массовом «губернаторском протесте».
Сначала он поблагодарил экс-губернатора Сергея Жвачкина, «который самоотверженно трудился во благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области». Затем он добавил, что «тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей».
При этом во время своей речи Владимир Мазур, уроженец Томской области, подчеркнул, что регион для него является родным. «Я вернулся домой. Здесь прошло мое детство, моя юность, мое становление <...> Это повышает мою личную ответственность», — сказал Мазур.
Видео выступления уже удалено с сайта думы, где велась трансляция заседания, однако оно сохранилось в соцсетях и телеграм-каналах. В пресс-службе позже сказали, что оговорка связана с волнением.
Во внеочередном заседании также приняли участие полпред президента в СФО Анатолий Серышев и экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Владимир Мазур был назначен врио губернатора 10 мая. Ранее с 2004 по 2007 годы работал вице-мэром Томска. В 2011 году был назначен вице-губернатором Тюменской области, позже семь лет возглавлял администрацию Тобольска. С 2020 года был замначальника управления президента по внутренней политике.
Напомним, 10 мая сразу пять губернаторов покинули свои посты. Сменились руководители Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской областей и республики Марий Эл. Политолог Алексей Шабуров в разговоре с «Вечерними ведомостями» назвал это событие ожидаемым и отверг версию о массовом «губернаторском протесте».
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