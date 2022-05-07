Пять глав российских регионов отправились в отставку

Сменились руководители Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской областей и республики Марий Эл

23.20 Вторник, 10 мая 2022
Россия и мир
Игорь Васильев, Сергей Жвачкин, Николай Любимов, Валерий Радаев, Александр Евстифеев. Фото: kremlin.ru / CC BY 3.0
Во вторник, 10 мая, сразу пять глав российских регионов подали в отставку.

Первым об окончании своей губернаторской карьеры заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин – он объяснил это достижением 65-летнего возраста. «И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И, конечно, нужно давать дорогу молодым», — говорилось в его заявлении. Жвачкин руководил Томской областью с 17 марта 2012 года, и в ходе работы в должности главы региона отметился рядом скандальных высказываний. До 2012 года Сергей Жвачкин работал в структурах «Газпрома».

Через некоторое время об отставке заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Уроженец Ленинграда, некоторое время служивший в КГБ в одном управлении с Владимиром Путиным, заявил о намерении продолжить работу в федеральных органах власти. Васильев руководил Вятским краем с 2016 года, заменив на посту губернатора осуждённого Никиту Белых.

Затем о сложении полномочий главы региона заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Радаев, как и Жвачкин, находился во главе региона 10 лет – с марта 2012 года. Среди всех губернаторов, ушедших сегодня в отставку, Радаев единственный является не «варягом» – вся его карьера связана с Саратовской областью.

Чуть позже о нежелании выдвигаться на очередной срок объявил и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Хотя Любимов руководил регионом лишь пять лет – с 2017 года. До этого уроженец Калуги успел пять месяцев побыть депутатом Госдумы, а ранее – замгубернатора Калужской области и городским головой Калуги.

Вслед за губернаторами четырёх областей оставил свой пост глава республики Марий Эл Александр Евстифеев. Уроженец Челябинской области, 25 лет проживший и проработавший в Екатеринбурге (являясь сначала студентом, а затем преподавателем Уральского государственного юридического университета), также сообщил о своей отставке.

По всей видимости, уход всех губернаторов со своих постов готовился ранее – поскольку Владимир Путин сразу же нашёл им замену: врио главы Республики Марий Эл был назначен Юрий Зайцев, ранее работавший в управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета, а работавший в том же управлении Александр Соколов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области, глава Росстата Павел Малков стал врио губернатора Рязанской области вместо Николая Любимова, Роман Бусаргин возглавил Саратовскую область, где до этого работал председателем правительства, а Владимир Мазур, на протяжении последних 10 лет работавший на чиновничьих должностях в Тюменской и Калужской областях, назначен врио губернатора Томской области.

В свою очередь президентом были приняты отставки всех глав регионов, написавших заявления.

Во всех субъектах, где сегодня ушли в отставку руководители, в сентябре должны пройти губернаторские выборы. Как показывает практика, назначенные за несколько месяцев врио и становятся в конечном счёте кандидатами на выборах от партии власти. Напомним, в этом году губернаторские выборы также должны пройти и в Свердловской области – Евгений Куйвашев находится в должности с весны 2012 года, отработав два пятилетних срока. Однако об отставке Куйвашева и ещё пяти его коллег из других регионов, у которых в этом году истекают полномочия, пока никакой информации нет.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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