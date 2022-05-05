Политолог Шабуров не согласился с версией, что пять губернаторов ушли в отставку в знак несогласия с правительством
Россия и мир
Фото: предоставлено Алексеем Шабуровым
Политолог Алексей Шабуров назвал отставку сразу пяти губернаторов «ожидаемой в плане фамилий и неожиданной в плане сроков». Об этом он сказал «Вечерним ведомостям».
Версию о том, что губернаторы ушли в отставку добровольно в знак несогласия с текущей политикой правительства, которая обсуждается в телеграм-каналах, политолог категорически отверг.
«У меня не вызвало удивления то, что ушли в отставку именно эти главы регионов. Все пять губернаторов фигурировали в разных «черных списках» еще с прошлой осени. Федеральные СМИ, ведущие политологи, все эксперты называли именно этих глав кандидатами на скорую отставку в силу разных причин, в том числе по причине возраста, некачественного управления регионом и т.д.. Кто-то из них, по прогнозам, должен был покинуть пост еще в прошлом ноябре», — сказал политолог.
Между тем, по его мнению, удивление вызывает тот факт, что они ушли в отставку практически одномоментно, в течение нескольких часов. «Скорее всего, изначально это планировалось сделать постепенно, за несколько месяцев, но в связи с известными событиями в феврале планы перенесли до последнего срока», — полагает Шабуров.
Также на сроки решения, по мнению политолога, повлияло долгое обсуждение вопроса о сохранении губернаторских выборов. «Вопрос о сохранении выборов обсуждали долго и, я так понимаю, все же решили их проводить. Если этот вопрос решен, то назначать выборы надо буквально через две-три недели. То есть новым врио губернаторов уже в ближайшие дни нужно активно готовиться к предстоящим выборам».
По мнению политолога, выборы губернаторов этой осенью состоятся с большой долей вероятности, «иначе не было смысла проводить такую спешную отставку и назначать новых людей, которым предстоит с колес включаться в предвыборную кампанию». «Хотя в нашей ситуации нужно быть готовым к любому варианту развития событий», — говорит Шабуров.
По поводу назначенных врио политолог отметил, что фамилии раньше не фигурировали в экспертных прогнозах. «Кто-то из них, я так понимаю, проходил так называемые школы губернаторов и некоторые были в кадровом резерве. Но достоверной информации и даже слухов о том, что им предстоит возглавить регионы в перспективе, не было. Интерес вызывает тот факт, что двое и них — из администрации президента, это люди, которые занимались региональной политикой. Я такого не припомню, чтобы те, кто проводит губернаторские выборы, сами пошли на выборы», — отметил политолог.
Пять губернаторов заявили об отставке 10 мая — главы Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской областей и республики Марий Эл. Подробнее о них и о тех, кто назначен в качестве врио — в материале «Вечерних ведомостей».
Версию о том, что губернаторы ушли в отставку добровольно в знак несогласия с текущей политикой правительства, которая обсуждается в телеграм-каналах, политолог категорически отверг.
«У меня не вызвало удивления то, что ушли в отставку именно эти главы регионов. Все пять губернаторов фигурировали в разных «черных списках» еще с прошлой осени. Федеральные СМИ, ведущие политологи, все эксперты называли именно этих глав кандидатами на скорую отставку в силу разных причин, в том числе по причине возраста, некачественного управления регионом и т.д.. Кто-то из них, по прогнозам, должен был покинуть пост еще в прошлом ноябре», — сказал политолог.
Между тем, по его мнению, удивление вызывает тот факт, что они ушли в отставку практически одномоментно, в течение нескольких часов. «Скорее всего, изначально это планировалось сделать постепенно, за несколько месяцев, но в связи с известными событиями в феврале планы перенесли до последнего срока», — полагает Шабуров.
Также на сроки решения, по мнению политолога, повлияло долгое обсуждение вопроса о сохранении губернаторских выборов. «Вопрос о сохранении выборов обсуждали долго и, я так понимаю, все же решили их проводить. Если этот вопрос решен, то назначать выборы надо буквально через две-три недели. То есть новым врио губернаторов уже в ближайшие дни нужно активно готовиться к предстоящим выборам».
По мнению политолога, выборы губернаторов этой осенью состоятся с большой долей вероятности, «иначе не было смысла проводить такую спешную отставку и назначать новых людей, которым предстоит с колес включаться в предвыборную кампанию». «Хотя в нашей ситуации нужно быть готовым к любому варианту развития событий», — говорит Шабуров.
По поводу назначенных врио политолог отметил, что фамилии раньше не фигурировали в экспертных прогнозах. «Кто-то из них, я так понимаю, проходил так называемые школы губернаторов и некоторые были в кадровом резерве. Но достоверной информации и даже слухов о том, что им предстоит возглавить регионы в перспективе, не было. Интерес вызывает тот факт, что двое и них — из администрации президента, это люди, которые занимались региональной политикой. Я такого не припомню, чтобы те, кто проводит губернаторские выборы, сами пошли на выборы», — отметил политолог.
Пять губернаторов заявили об отставке 10 мая — главы Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской областей и республики Марий Эл. Подробнее о них и о тех, кто назначен в качестве врио — в материале «Вечерних ведомостей».
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