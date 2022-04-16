Адвокат Прохоров сообщил, что против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по статье о «военных фейках»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что против политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за «фейки» о российской армии.
По словам правозащитника, Владимир Кара-Мурза сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России.
Возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля у своего дома. Его оставили на ночь в ОВД «Хамовники» по обвинению в неповиновении законному требованию полиции. Хамовнический районный суд 12 апреля назначил политику административное наказание по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде ареста на 15 суток.
В рапорте о задержании Владимира Кара-Мурзы указано, что политика задержали за то, что он «изменил траекторию движения».
По словам правозащитника, Владимир Кара-Мурза сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России.
Возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля у своего дома. Его оставили на ночь в ОВД «Хамовники» по обвинению в неповиновении законному требованию полиции. Хамовнический районный суд 12 апреля назначил политику административное наказание по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде ареста на 15 суток.
В рапорте о задержании Владимира Кара-Мурзы указано, что политика задержали за то, что он «изменил траекторию движения».
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