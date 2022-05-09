Детей участников боевых действий будут принимать в вузы по специальной квоте с этого года
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Детей участников боевых действий на территории Украины с этого года будут принимать в российские вузы по специальной квоте, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному университету. Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных экзаменов (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности).
Указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных госорганов, где предусмотрена военная служба, подписал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, в конце марта председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане России, обучавшиеся за рубежом и «безосновательно отчисленные из европейских университетов», могут бесплатно продолжить учёбу в российских вузах. Вступительные экзамены в отечественные вузы для них проходят в упрощенном порядке. Сообщалось, что студенты могут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.
В середине апреля в российские вузы были приняты 380 студентов, отчисленных из иностранных университетов.
Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному университету. Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных экзаменов (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности).
Указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных госорганов, где предусмотрена военная служба, подписал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, в конце марта председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане России, обучавшиеся за рубежом и «безосновательно отчисленные из европейских университетов», могут бесплатно продолжить учёбу в российских вузах. Вступительные экзамены в отечественные вузы для них проходят в упрощенном порядке. Сообщалось, что студенты могут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.
В середине апреля в российские вузы были приняты 380 студентов, отчисленных из иностранных университетов.
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