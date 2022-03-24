Отчисленные из европейских вузов россияне смогут бесплатно учиться в отечественных университетах
Россия и мир
Фото: Правительство РФ/government.ru
Граждане России, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учёбу в российских вузах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
- Вступительные экзамены в отечественные вузы для них пройдут в упрощенном порядке (их определит сам вуз).
- Для каждого студента будет подобран подходящий курс, учитывающий его достижения.
- Студенты смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.
Подробный порядок приема студентов будет разработан в течение 10 дней.
- Вступительные экзамены в отечественные вузы для них пройдут в упрощенном порядке (их определит сам вуз).
- Для каждого студента будет подобран подходящий курс, учитывающий его достижения.
- Студенты смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.
Подробный порядок приема студентов будет разработан в течение 10 дней.
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