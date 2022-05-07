Участника интеллектуальных игр Ровшана Аскерова объявили в розыск
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Участника интеллектуальных игр, знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в розыск. Информация об этом размещена в базе данных на сайте МВД РФ.
Напомним, на Ровшана Аскерова 27 апреля было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По данным следствия, Аскеров опубликовал на своей странице в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».
49-летний журналист, историк Ровшан Аскеров известен участием в интеллектуальных телевизионных играх, в частности, в играх клуба «Что? Где? Когда?», «Своей игре», «Всемирных играх разума».
Напомним, на Ровшана Аскерова 27 апреля было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По данным следствия, Аскеров опубликовал на своей странице в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».
49-летний журналист, историк Ровшан Аскеров известен участием в интеллектуальных телевизионных играх, в частности, в играх клуба «Что? Где? Когда?», «Своей игре», «Всемирных играх разума».
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