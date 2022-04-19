В отношении участника интеллектуальных игр Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В отношении участника интеллектуальных игр, знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, Аскеров опубликовал на своей странице в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».
«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность», — говорится в сообщении СК.
49-летний Ровшан Аскеров известен участием в интеллектуальных телевизионных играх, в частности, в играх клуба «Что? Где? Когда?», «Своей игре», «Всемирных играх разума».
По данным следствия, Аскеров опубликовал на своей странице в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».
«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность», — говорится в сообщении СК.
49-летний Ровшан Аскеров известен участием в интеллектуальных телевизионных играх, в частности, в играх клуба «Что? Где? Когда?», «Своей игре», «Всемирных играх разума».
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