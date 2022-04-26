Один из участников акции протеста на площади Франции в Ереване скончался
Россия и мир
Протестующие в Ереване 4 мая 2022 года. Фото: Вечерние ведомости
Один из участников акции протеста в Ереване скончался, сообщает телеграм-канал «Спутник Армения» со ссылкой на главу аппарата Ереванского государственного медуниверситета.
Сообщается, что у участника акции, который находился в одной из палаток на площади Франции, остановилось сердце, «скорая» отвезла его в университетскую больницу, однако реанимационные действия врачей результатов не дали.
Протестующие начали устанавливать палатки на площади 1 мая. Сегодня утром протесты продолжились, полиция провела жесткие задержания демонстрантов.
Сообщается, что у участника акции, который находился в одной из палаток на площади Франции, остановилось сердце, «скорая» отвезла его в университетскую больницу, однако реанимационные действия врачей результатов не дали.
Протестующие начали устанавливать палатки на площади 1 мая. Сегодня утром протесты продолжились, полиция провела жесткие задержания демонстрантов.
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