В Ереване полиция провела жесткие задержания протестующих на антиправительственном шествии
Россия и мир
Протестующие в Ереване 4 мая 2022 года. Фото: Вечерние ведомости
В Ереване утром 5 мая продолжились акции протеста в нескольких районах города. Колонна протестующих прошла по центральной улице Абовяна. В эти минуты, судя по трансляциям на местных ресурсах, шествие приблизилось к офису омбудсмена Армении и продолжает движение по центру города.
Утром демонстранты попытались вновь перекрыть движение на улицах, однако вскоре полиция перешла к жестким задержаниям, сообщают местные каналы. По официальным данным полиции, утром было задержано 13 участников акции, между тем, по словам некоторых протестующих, реальные цифры «значительно больше».
Сейчас, по сообщениям полиции, перекрытых улиц в городе нет, однако протестующие опровергают эту информацию в соцсетях. Сообщается, что движение заблокировано демонстрантами на перекресте улиц Абовяна и Пушкина. На проспекте Мясникяна сторонники оппозиции организовали автошествие, движение затруднено в обоих направлениях.
Участники движения «Сопротивление» заявляют, что будут продолжать акции, несмотря на явное усиление полиции.
Антиправительственные акции проводятся в Армении с 17 апреля. Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте высказался о том, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».
Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.
Утром демонстранты попытались вновь перекрыть движение на улицах, однако вскоре полиция перешла к жестким задержаниям, сообщают местные каналы. По официальным данным полиции, утром было задержано 13 участников акции, между тем, по словам некоторых протестующих, реальные цифры «значительно больше».
Сейчас, по сообщениям полиции, перекрытых улиц в городе нет, однако протестующие опровергают эту информацию в соцсетях. Сообщается, что движение заблокировано демонстрантами на перекресте улиц Абовяна и Пушкина. На проспекте Мясникяна сторонники оппозиции организовали автошествие, движение затруднено в обоих направлениях.
Участники движения «Сопротивление» заявляют, что будут продолжать акции, несмотря на явное усиление полиции.
Антиправительственные акции проводятся в Армении с 17 апреля. Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте высказался о том, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».
Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.
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