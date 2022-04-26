В ВС Белоруссии объявили внезапную проверку сил реагирования
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Министерства обороны Белоруссии
В вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщает пресс-служба министерства обороны.
«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки оценят способность ВС противодействовать угрозам как на земле, так и в воздухе.
Оборонное ведомство заявляет, что состав проверяемых сил будет «поэтапно наращиваться». Также военные предупреждают, что в ходе проверки запланировано «перемещение значительного количества военной техники», что может затруднить движение по дорогам общего пользования. «Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий», — предупредили в министерстве.
В ведомстве утверждают, что «мероприятия не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».
«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки оценят способность ВС противодействовать угрозам как на земле, так и в воздухе.
Оборонное ведомство заявляет, что состав проверяемых сил будет «поэтапно наращиваться». Также военные предупреждают, что в ходе проверки запланировано «перемещение значительного количества военной техники», что может затруднить движение по дорогам общего пользования. «Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий», — предупредили в министерстве.
В ведомстве утверждают, что «мероприятия не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».
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