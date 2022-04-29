Сайт издания «Новая газета. Европа» заблокирован по требованию генпрокуратуры
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Сайт издания «Новая газета. Европа» заблокирован на территории России, следует из данных Роскомнадзора.
Доступ к ресурсу ограничен по требованию генеральной прокуратуры от 26 апреля на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (статья об ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением закона).
Проект «Новая газета. Европа» запустили 7 апреля журналисты издания «Новая газета», которое ранее было вынуждено приостановить работу в России.
Сообщалось, что новый ресурс будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности. По словам главреда издания Кирилла Мартынова, новый медиапроект не является филиалом «Новой газеты», он независим юридически и фактически.
Доступ к ресурсу ограничен по требованию генеральной прокуратуры от 26 апреля на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (статья об ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением закона).
Проект «Новая газета. Европа» запустили 7 апреля журналисты издания «Новая газета», которое ранее было вынуждено приостановить работу в России.
Сообщалось, что новый ресурс будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности. По словам главреда издания Кирилла Мартынова, новый медиапроект не является филиалом «Новой газеты», он независим юридически и фактически.
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