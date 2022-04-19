Мантуров: Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что автомобильные компании Haval, Kia и Hyundai продолжают производство в России в сокращенных объемах.
«Haval (продолжает сборку — прим. ред.). Стоки есть у Hyundai, Kia, на «Автоторе» производство сохраняется, они производят, просто сократилось (объемы производства — прим. ред.). Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).
В министерстве предполагают, что некоторые автоконцерны, которые приостановили производство, могут принять решение о продолжении деятельности в России в мае-июне.
Добавим также, что ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что автомобили Lada с автоматической коробкой передач якобы в России закончились и «машин не будет на рынке ещё как минимум год». Однако в дилерских центрах эту информацию опровергли.
«Haval (продолжает сборку — прим. ред.). Стоки есть у Hyundai, Kia, на «Автоторе» производство сохраняется, они производят, просто сократилось (объемы производства — прим. ред.). Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).
В министерстве предполагают, что некоторые автоконцерны, которые приостановили производство, могут принять решение о продолжении деятельности в России в мае-июне.
Добавим также, что ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что автомобили Lada с автоматической коробкой передач якобы в России закончились и «машин не будет на рынке ещё как минимум год». Однако в дилерских центрах эту информацию опровергли.
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