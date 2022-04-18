В дилерских центрах опровергают информацию о том, что Lada с коробкой-автомат исчезнет с рынка на год
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В телеграм-каналах появилась информация о том, что автомобили Lada с автоматической коробкой передач якобы закончились и «машин не будет на рынке ещё как минимум год». Каналы ссылаются на менеджера дилерского центра Lada в Тольятти.
Связаться с пресс-службой компании «Вечерним ведомостям» пока не удалось. Корреспондент поговорил с представителями нескольких дилерских центров в Тольятти, нигде информацию из телеграм-каналов нам не подтвердили.
«У нас в данный момент нет в наличии только «Гранты» на автомате, но ее ближайшая отгрузка запланирована на первую половину июля. То есть машины малыми партиями будут отгружаться. Что касается «Весты» и XRAY с автоматической коробкой, они в наличии», — сообщили нам в дилерском центре «Центральная СТО».
Об этом же сказали в тольяттинском центре «Агроладасервис». В дилерском центре «Лада-Сервис» также сообщили, что официальной информации о том, что машин с коробкой-автомат не будет на рынке в течение года, им не поступало. «Возможно, это фейковая информация. Есть временные перебои с поставками из-за нехватки комплектующих, но уже после 24 апреля, когда сотрудники выйдут из корпоративного отпуска, думаю, поставки должны быть налажены», — сообщил менеджер центра.
Производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой из-за дефицита автокомпонентов с 5 марта. В этом году АвтоВАЗ был вынужден перенести корпоративный отпуск с лета на 4-24 апреля «в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов» и с целью сохранения рабочих мест.
25 марта компания сообщила, что все сотрудники предприятия перейдут на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня.
Напомним, замглавы минтруда Елена Мухтиярова ранее сообщила, что самая сложная в кадровом отношении ситуация наблюдается в автомобильной промышленности. «АвтоВАЗ» и Volkswagen отправили работников в простой, у компаний проблемы с логистическими цепочками.
Связаться с пресс-службой компании «Вечерним ведомостям» пока не удалось. Корреспондент поговорил с представителями нескольких дилерских центров в Тольятти, нигде информацию из телеграм-каналов нам не подтвердили.
«У нас в данный момент нет в наличии только «Гранты» на автомате, но ее ближайшая отгрузка запланирована на первую половину июля. То есть машины малыми партиями будут отгружаться. Что касается «Весты» и XRAY с автоматической коробкой, они в наличии», — сообщили нам в дилерском центре «Центральная СТО».
Об этом же сказали в тольяттинском центре «Агроладасервис». В дилерском центре «Лада-Сервис» также сообщили, что официальной информации о том, что машин с коробкой-автомат не будет на рынке в течение года, им не поступало. «Возможно, это фейковая информация. Есть временные перебои с поставками из-за нехватки комплектующих, но уже после 24 апреля, когда сотрудники выйдут из корпоративного отпуска, думаю, поставки должны быть налажены», — сообщил менеджер центра.
Производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой из-за дефицита автокомпонентов с 5 марта. В этом году АвтоВАЗ был вынужден перенести корпоративный отпуск с лета на 4-24 апреля «в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов» и с целью сохранения рабочих мест.
25 марта компания сообщила, что все сотрудники предприятия перейдут на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня.
Напомним, замглавы минтруда Елена Мухтиярова ранее сообщила, что самая сложная в кадровом отношении ситуация наблюдается в автомобильной промышленности. «АвтоВАЗ» и Volkswagen отправили работников в простой, у компаний проблемы с логистическими цепочками.
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