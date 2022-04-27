Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% с 1 мая
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Минфин России внес в правительство проект постановления, по которому с 1 мая изменятся условия льготной ипотеки на новостройки. По документу ставка снизится с 12% до 9% годовых, сообщает пресс-служба министерства.
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей.
«ДОМ.РФ как оператор государственной программы льготной ипотеки уже распределил лимиты (денежные средства) в размере 2.5 трлн руб между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку по 9%», — говорится в сообщении.
По словам министра финансов Антона Силуанова, снижение ставки повысит доступность льготной ипотеки. «По итогам 2020 - 2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — отметил глава ведомства.
В 2022-23 гг. бюджетные затраты на программу (с учетом новых изменений) оцениваются в 461 млрд рублей.
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей.
«ДОМ.РФ как оператор государственной программы льготной ипотеки уже распределил лимиты (денежные средства) в размере 2.5 трлн руб между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку по 9%», — говорится в сообщении.
По словам министра финансов Антона Силуанова, снижение ставки повысит доступность льготной ипотеки. «По итогам 2020 - 2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — отметил глава ведомства.
В 2022-23 гг. бюджетные затраты на программу (с учетом новых изменений) оцениваются в 461 млрд рублей.
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