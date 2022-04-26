Ирбитский мотоциклетный завод опроверг сообщения об уходе из России
Россия и мир
Фото: uralmoto.ru
Ирбитский мотоциклетный завод остается в России и продолжит выпуск мотоциклов. Информацию о том, что завод прекратит производство в России и перенесет всю сборку в Казахстан, опроверг исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев. Об этом сообщается на сайте ирбитской администрации.
По словам Курмачева, завод продолжит выпускать мотоциклы в Ирбите, а производственная площадка в Казахстане будет открыта в качестве дополнительной — там будут собирать мотоциклы для заказчиков из стран, в которые сегодня невозможно поставлять технику из России.
Также в руководстве завода отметили, что «существенно сокращать коллектив предприятия в Ирбите, на котором сегодня работает порядка 120 человек, не планируется». Из-за временного сокращения объемов производства часть работников находится в плановых отпусках, часть переведена на две трети занятости. При этом почти половина коллектива трудится в обычном режиме, отметили на предприятии. Уведомления о сокращении получили только пять сотрудников, «профессии которых сегодня на мотозаводе не востребованы».
Также сообщается, что сейчас завод готовит к сборке новую партию мотоциклов, а на прошлой неделе контейнер с техникой был отправлен в Китай. В этом году предприятие запланировало выпуск 1300 мотоциклов, однако в связи с экономической ситуацией в мире руководство завода ожидает сокращение объема производства.
В администрации Ирбита в свою очередь заявили, что будут «делать все возможное, чтобы сохранить уникальное для города, региона и страны в целом производство».
Ранее генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит сообщил о том, что компания переносит производство тяжелых мотоциклов с коляской из России в Казахстан из-за санкций.
По словам Курмачева, завод продолжит выпускать мотоциклы в Ирбите, а производственная площадка в Казахстане будет открыта в качестве дополнительной — там будут собирать мотоциклы для заказчиков из стран, в которые сегодня невозможно поставлять технику из России.
Также в руководстве завода отметили, что «существенно сокращать коллектив предприятия в Ирбите, на котором сегодня работает порядка 120 человек, не планируется». Из-за временного сокращения объемов производства часть работников находится в плановых отпусках, часть переведена на две трети занятости. При этом почти половина коллектива трудится в обычном режиме, отметили на предприятии. Уведомления о сокращении получили только пять сотрудников, «профессии которых сегодня на мотозаводе не востребованы».
Также сообщается, что сейчас завод готовит к сборке новую партию мотоциклов, а на прошлой неделе контейнер с техникой был отправлен в Китай. В этом году предприятие запланировало выпуск 1300 мотоциклов, однако в связи с экономической ситуацией в мире руководство завода ожидает сокращение объема производства.
В администрации Ирбита в свою очередь заявили, что будут «делать все возможное, чтобы сохранить уникальное для города, региона и страны в целом производство».
Ранее генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит сообщил о том, что компания переносит производство тяжелых мотоциклов с коляской из России в Казахстан из-за санкций.
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