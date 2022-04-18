Компания Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов из России в Казахстан из-за санкций
Россия и мир
Фото: uralmoto.ru
Генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит сообщил о том, что компания переносит производство тяжелых мотоциклов с коляской из России в Казахстан. Об этом он рассказал в видеоролике на официальном YouTube-канале компании.
Новая сборочная площадка организована в Петропавловске. При этом, по словам гендиректора, на Ирбитском мотоциклетном заводе, где прежде выпускали технику, работа будет продолжена — там будут собирать элементы корпуса и рамы для мотоциклов.
Перенос производства связан с нехваткой комплектующих из-за санкций, а также с запретом на импорт техники из России.
По словам гендиректора, фирма будет вынуждена сократить часть сотрудников на прежнем предприятии и набрать новый штат для площадки в Петропавловске.
В 2000 году завод по производству знаменитых мотоциклов «Урал» в Ирбите Свердловской области обанкротился, его выкупила группа инвесторов, в которую входил Илья Хаит. Сегодня Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, которая занимается серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской.
Основной рынок сбыта компании – США, страны ЕС, мотоциклы поставляют по предзаказу в Канаду, Австралию, Японию и др. Мотоциклы в том числе покупают коллекционеры и звезды мирового кино. Например, в 2011 году «Урал» приобрел американский актер Брэд Питт.
Новая сборочная площадка организована в Петропавловске. При этом, по словам гендиректора, на Ирбитском мотоциклетном заводе, где прежде выпускали технику, работа будет продолжена — там будут собирать элементы корпуса и рамы для мотоциклов.
Перенос производства связан с нехваткой комплектующих из-за санкций, а также с запретом на импорт техники из России.
По словам гендиректора, фирма будет вынуждена сократить часть сотрудников на прежнем предприятии и набрать новый штат для площадки в Петропавловске.
В 2000 году завод по производству знаменитых мотоциклов «Урал» в Ирбите Свердловской области обанкротился, его выкупила группа инвесторов, в которую входил Илья Хаит. Сегодня Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, которая занимается серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской.
Основной рынок сбыта компании – США, страны ЕС, мотоциклы поставляют по предзаказу в Канаду, Австралию, Японию и др. Мотоциклы в том числе покупают коллекционеры и звезды мирового кино. Например, в 2011 году «Урал» приобрел американский актер Брэд Питт.
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