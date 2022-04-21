Президент Казахстана Токаев объявил о выходе из правящей партии «Аманат»

15.38 Вторник, 26 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выходе из правящей партии «Аманат».

«Я уже говорил, что уволюсь с должности председателя партии и выйду из рядов организации. Пришло время осуществить это. С сегодняшнего дня я, как глава партии «Аманат», решил прекратить свои полномочия и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение», — сообщил Токаев на XXIII съезде партии (цитата по Kazinform).

В марте Токаев предложил масштабные реформы, в том числе переход от суперпрезидентской формы правления, которые, по его словам, приведут к переустройству политической системы страны. В частности, президент отметил необходимость усилить в стране роль парламента.

Среди прочего, он предложил законодательно оформить прекращение членства президента в правящей партии страны на период его полномочий.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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