Токаев предложил масштабные реформы в Казахстане, в том числе переход от суперпрезидентской формы правления
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу. Он предложил масштабные реформы, которые приведут к переустройству политической системы страны.
В частности, президент отметил необходимость усилить в стране роль парламента. «Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — цитирует Токаева ТАСС.
По его мнению, такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти. «Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния», — заявил президент.
Из других предложений Токаева по переустройству политической модели Казахстана:
- законодательно оформить прекращение членства президента в правящей партии страны на период его полномочий;
- законодательно запретить главам местных администраций и их заместителям занимать должности в филиалах партий;
- для родственников главы государства ввести запрет занимать высокие посты («должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе»);
- отказаться от чрезмерных президентских полномочий (в частности, от излишнего «ручного управления», при котором глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей и городов, снимать с должности районных и сельских акимов);
- пересмотреть порядок формирования Сената (верхней палаты) парламента, сократить президентскую квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов;
- ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом;
- в четыре раза снизить порог для регистрации партий (с 20 до 5 тысяч человек), минимальную численность региональных представительств уменьшить в три раза (с 600 до 200 человек), почти на треть сократить минимальную численность инициативной группы граждан для создания партии (с 1 000 до 700 человек);
- перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной системе голосования на выборах в Мажилис парламента вместо действующей сейчас пропорциональной системы голосования по партийным спискам;
- законодательно разрешить предвыборную агитацию в соцсетях, приняв соответствующие регламенты и правила;
- внести изменения в конституцию и принять новые законы (необходимы более 30 изменений в конституцию, а также более 20 законов, чтобы изменить политическую систему страны).
В частности, президент отметил необходимость усилить в стране роль парламента. «Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — цитирует Токаева ТАСС.
По его мнению, такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти. «Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния», — заявил президент.
Из других предложений Токаева по переустройству политической модели Казахстана:
- законодательно оформить прекращение членства президента в правящей партии страны на период его полномочий;
- законодательно запретить главам местных администраций и их заместителям занимать должности в филиалах партий;
- для родственников главы государства ввести запрет занимать высокие посты («должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе»);
- отказаться от чрезмерных президентских полномочий (в частности, от излишнего «ручного управления», при котором глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей и городов, снимать с должности районных и сельских акимов);
- пересмотреть порядок формирования Сената (верхней палаты) парламента, сократить президентскую квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов;
- ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом;
- в четыре раза снизить порог для регистрации партий (с 20 до 5 тысяч человек), минимальную численность региональных представительств уменьшить в три раза (с 600 до 200 человек), почти на треть сократить минимальную численность инициативной группы граждан для создания партии (с 1 000 до 700 человек);
- перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной системе голосования на выборах в Мажилис парламента вместо действующей сейчас пропорциональной системы голосования по партийным спискам;
- законодательно разрешить предвыборную агитацию в соцсетях, приняв соответствующие регламенты и правила;
- внести изменения в конституцию и принять новые законы (необходимы более 30 изменений в конституцию, а также более 20 законов, чтобы изменить политическую систему страны).
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