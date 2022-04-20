РБК: Совет законодателей 27 апреля обсудит отмену прямых губернаторских выборов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На заседании Совета законодателей, который запланирован на 27 апреля в Санкт-Петербурге, будет обсуждаться возможная отмена прямых выборов губернаторов. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников.
По данным издания, Совет, куда входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры заксобраний регионов, может обсудить отмену прямых выборов и их перенос в заксобрания. Источники РБК утверждают, что «на сегодня высока вероятность», что прямые выборы отменят. Однако неясно, идет ли речь только о кампаниях этого года или о возвращении к непрямым выборам в целом.
Также «велика вероятность», что выборы в заксобрания регионов и гордумы перенесут на 2023 ли 2024 год, пишет издание.
Ожидается, что в заседании Совета примет участие президент РФ Владимир Путин и выскажется на этот счет.
В марте «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента писал, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов. По данным издания, с просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов якобы из-за складывающейся экономической ситуации — на выборы требуется много средств, в том числе бюджетных. Также отмечалось, что в новых экономических условиях главам регионов труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании.
Кроме того, на отказ от прямых выборов может повлиять прогнозируемая социальная обстановка. По мнению источников издания, к сентябрю рейтинги власти могут сдать позиции из-за возможной безработицы, роста цен и дефицита товаров.
В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об отмене губернаторских выборов в 2022 году пока не принималось и этот вопрос в Кремле не обсуждали.
По данным издания, Совет, куда входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры заксобраний регионов, может обсудить отмену прямых выборов и их перенос в заксобрания. Источники РБК утверждают, что «на сегодня высока вероятность», что прямые выборы отменят. Однако неясно, идет ли речь только о кампаниях этого года или о возвращении к непрямым выборам в целом.
Также «велика вероятность», что выборы в заксобрания регионов и гордумы перенесут на 2023 ли 2024 год, пишет издание.
Ожидается, что в заседании Совета примет участие президент РФ Владимир Путин и выскажется на этот счет.
В марте «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента писал, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов. По данным издания, с просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов якобы из-за складывающейся экономической ситуации — на выборы требуется много средств, в том числе бюджетных. Также отмечалось, что в новых экономических условиях главам регионов труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании.
Кроме того, на отказ от прямых выборов может повлиять прогнозируемая социальная обстановка. По мнению источников издания, к сентябрю рейтинги власти могут сдать позиции из-за возможной безработицы, роста цен и дефицита товаров.
В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об отмене губернаторских выборов в 2022 году пока не принималось и этот вопрос в Кремле не обсуждали.
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