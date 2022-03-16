Песков заявил, что в Кремле не обсуждается отказ от губернаторских выборов
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что никаких решений об отмене губернаторских выборов в 2022 году пока не принималось, актуального обсуждения на этот счет не ведется. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщил, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов. Речь идет о выборах в сентябре этого года. По данным издания, с просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов якобы из-за складывающейся экономической ситуации. Сообщается, что на выборы требуется много средств, в том числе бюджетных. Также отмечается, что в новых экономических условиях главам регионов труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании.
Кроме того, на отказ от прямых выборов может повлиять прогнозируемая социальная обстановка. По мнению источников издания, к сентябрю рейтинги власти могут сдать позиции из-за возможной безработицы, роста цен и дефицита товаров.
Источники «Ъ» допускают вероятность, что регионам будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Менее вероятным сценарием может быть перенос региональных выборов решением Центризбиркома, пишет «Коммерсант».
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщил, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов. Речь идет о выборах в сентябре этого года. По данным издания, с просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов якобы из-за складывающейся экономической ситуации. Сообщается, что на выборы требуется много средств, в том числе бюджетных. Также отмечается, что в новых экономических условиях главам регионов труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании.
Кроме того, на отказ от прямых выборов может повлиять прогнозируемая социальная обстановка. По мнению источников издания, к сентябрю рейтинги власти могут сдать позиции из-за возможной безработицы, роста цен и дефицита товаров.
Источники «Ъ» допускают вероятность, что регионам будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Менее вероятным сценарием может быть перенос региональных выборов решением Центризбиркома, пишет «Коммерсант».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!