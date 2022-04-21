По программе детского туристического кешбэка россиянам вернули более 2,5 млрд рублей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России по программе детского туристического кешбэка уже куплено 170 тысяч путевок, родителям возвращено более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба кабмина.
В этом году число оздоровительных лагерей, участвующих в программе, возрастет до 1800 (в программу включены летние палаточные лагеря), около 450 тыс. детей смогут отдохнуть с 50% скидкой.
Напомним, продажи путевок для детей стартовали в ночь с 30 на 31 марта и продлятся до 31 августа. В поездку можно отправиться с 1 мая по 30 сентября. Подробнее о том, как получить скидку по программе, можно прочитать здесь.
Также, по словам Чернышенко, в России программой туристического кешбэка в этом году уже воспользовались около 2,5 млн туристов, им возвращено почти 8,5 млрд рублей.
Сообщается, что в 2022 году российские туристы в 5 раз чаще бронировали путешествия с кешбэком, чем в 2021 году.
В этом году число оздоровительных лагерей, участвующих в программе, возрастет до 1800 (в программу включены летние палаточные лагеря), около 450 тыс. детей смогут отдохнуть с 50% скидкой.
Напомним, продажи путевок для детей стартовали в ночь с 30 на 31 марта и продлятся до 31 августа. В поездку можно отправиться с 1 мая по 30 сентября. Подробнее о том, как получить скидку по программе, можно прочитать здесь.
Также, по словам Чернышенко, в России программой туристического кешбэка в этом году уже воспользовались около 2,5 млн туристов, им возвращено почти 8,5 млрд рублей.
Сообщается, что в 2022 году российские туристы в 5 раз чаще бронировали путешествия с кешбэком, чем в 2021 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге пройдет художественный мастер-класс для детей с особенностями развития
21 апреля 2022
21 апреля 2022
Движение по ЕКАД обещают запустить в ноябре 2022 года
22 апреля 2022
22 апреля 2022