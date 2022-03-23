В правительстве РФ продлили программу кэшбэка за детские путёвки и напомнили, как его получить
Россия и мир
Фото: телеграм-канал правительства РФ
Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило программу возврата половины стоимости путевок для детей. В этом году увеличат финансирование программы, на кэшбэк по детским путевкам будет направлено 7,5 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.
Программа стартует в ночь с 30 на 31 марта. Правила остаются прежними, сообщили в правительстве:
- Купить путевку в детский лагерь нужно с помощью карты «Мир».
- В течение пяти дней на эту карту вернутся 50% стоимости путевки (но не более 20 тыс. рублей).
- Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кэшбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию.
- Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.
- Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая.
По словам Михаила Мишустина, в этом году по этой программе смогут отдохнуть не менее 450 тыс. детей.
Программа стартует в ночь с 30 на 31 марта. Правила остаются прежними, сообщили в правительстве:
- Купить путевку в детский лагерь нужно с помощью карты «Мир».
- В течение пяти дней на эту карту вернутся 50% стоимости путевки (но не более 20 тыс. рублей).
- Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кэшбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию.
- Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.
- Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая.
По словам Михаила Мишустина, в этом году по этой программе смогут отдохнуть не менее 450 тыс. детей.
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