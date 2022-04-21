Внуково стал вторым аэропортом в Москве, который ввел режим простоя
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Московский аэропорт Внуково ввел режим простоя. При этом сотрудникам предложили перейти на неполный график работы, а 30% штата получили предписания о последующем сокращении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта и на источники, близкие к руководству Внуково.
Издание сообщает, что некоторые сотрудники уже работают 3-4 дня в неделю, их зарплата при этом сократилась.
Пока решений о сокращении персонала не принималось, однако это может произойти осенью при переходе на зимнее расписание и снижении количества рейсов, пишет издание.
В авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек.
В марте московский аэропорт Шереметьево отправил сотрудников в вынужденный простой на фоне кризиса в отрасли. Сообщалось о 40% штата, сегодня, по уточненным данным, около 22–23% сотрудников аэропорта находятся в простое.
Издание сообщает, что некоторые сотрудники уже работают 3-4 дня в неделю, их зарплата при этом сократилась.
Пока решений о сокращении персонала не принималось, однако это может произойти осенью при переходе на зимнее расписание и снижении количества рейсов, пишет издание.
В авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек.
В марте московский аэропорт Шереметьево отправил сотрудников в вынужденный простой на фоне кризиса в отрасли. Сообщалось о 40% штата, сегодня, по уточненным данным, около 22–23% сотрудников аэропорта находятся в простое.
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