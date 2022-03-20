Аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% всего персонала

11.03 Понедельник, 21 марта 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Московский аэропорт Шереметьево около 40% сотрудников отправил в вынужденный простой на фоне кризиса в отрасли. Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с приказом гендиректора аэропорта Михаила Василенко.

Простой объявлен по причинам, «не зависящим от работодателя и работников» в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций и закрытием воздушного пространства ряда стран, говорится в документе.

«Пока речь идет о переводе в простой 40% всего персонала — и офисного, и остальных работников», — сообщил «Известиям» источник Шереметьево. По данным издания, речь идет о порядке 6–7 тысяч человек.

Сообщается, что работникам выплачивается 2/3 от оклада, рассчитанного за период простоя, за ними сохраняется рабочее место, условия по ДМС.

Ранее «Уральские авиалинии» отправили часть своих сотрудников на простой. Соответствующий приказ накануне подписал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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