Аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% всего персонала
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Московский аэропорт Шереметьево около 40% сотрудников отправил в вынужденный простой на фоне кризиса в отрасли. Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с приказом гендиректора аэропорта Михаила Василенко.
Простой объявлен по причинам, «не зависящим от работодателя и работников» в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций и закрытием воздушного пространства ряда стран, говорится в документе.
«Пока речь идет о переводе в простой 40% всего персонала — и офисного, и остальных работников», — сообщил «Известиям» источник Шереметьево. По данным издания, речь идет о порядке 6–7 тысяч человек.
Сообщается, что работникам выплачивается 2/3 от оклада, рассчитанного за период простоя, за ними сохраняется рабочее место, условия по ДМС.
Ранее «Уральские авиалинии» отправили часть своих сотрудников на простой. Соответствующий приказ накануне подписал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
Простой объявлен по причинам, «не зависящим от работодателя и работников» в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций и закрытием воздушного пространства ряда стран, говорится в документе.
«Пока речь идет о переводе в простой 40% всего персонала — и офисного, и остальных работников», — сообщил «Известиям» источник Шереметьево. По данным издания, речь идет о порядке 6–7 тысяч человек.
Сообщается, что работникам выплачивается 2/3 от оклада, рассчитанного за период простоя, за ними сохраняется рабочее место, условия по ДМС.
Ранее «Уральские авиалинии» отправили часть своих сотрудников на простой. Соответствующий приказ накануне подписал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
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