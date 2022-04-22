Действующий президент Макрон победил во втором туре выборов во Франции

09.24 Понедельник, 25 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил во втором туре выборов. Он набрал 58,54% голосов. Его соперница, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, получила 41,46%. Данные опубликованы на сайте МВД Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц первым из глав государств поздравил Макрона с победой, позвонив ему по телефону, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Канцлер признал, что решение французских избирателей «свидетельствует о явной приверженности Европе и процессу объединения Европы». Шольц и Макрон договорились встретиться лично «как можно скорее», чтобы продолжить координацию вопросов двусторонней и европейской политики, сообщают в правительстве. Они намерены продолжать «доверительные отношения между Германией и Францией, не в последнюю очередь ввиду текущих вызовов», одним из которых является ситуация на Украине.

В первом туре выборов во Франции, который состоялся 10 апреля, Макрон набрал 27,6% голосов, Марин Ле Пен — 23,41%. Всего за пост главы государства боролись 12 политиков.

Президент Франции избирается на пять лет.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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