Действующий президент Макрон победил во втором туре выборов во Франции
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил во втором туре выборов. Он набрал 58,54% голосов. Его соперница, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, получила 41,46%. Данные опубликованы на сайте МВД Франции.
Канцлер Германии Олаф Шольц первым из глав государств поздравил Макрона с победой, позвонив ему по телефону, сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Канцлер признал, что решение французских избирателей «свидетельствует о явной приверженности Европе и процессу объединения Европы». Шольц и Макрон договорились встретиться лично «как можно скорее», чтобы продолжить координацию вопросов двусторонней и европейской политики, сообщают в правительстве. Они намерены продолжать «доверительные отношения между Германией и Францией, не в последнюю очередь ввиду текущих вызовов», одним из которых является ситуация на Украине.
В первом туре выборов во Франции, который состоялся 10 апреля, Макрон набрал 27,6% голосов, Марин Ле Пен — 23,41%. Всего за пост главы государства боролись 12 политиков.
Президент Франции избирается на пять лет.
Канцлер Германии Олаф Шольц первым из глав государств поздравил Макрона с победой, позвонив ему по телефону, сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Канцлер признал, что решение французских избирателей «свидетельствует о явной приверженности Европе и процессу объединения Европы». Шольц и Макрон договорились встретиться лично «как можно скорее», чтобы продолжить координацию вопросов двусторонней и европейской политики, сообщают в правительстве. Они намерены продолжать «доверительные отношения между Германией и Францией, не в последнюю очередь ввиду текущих вызовов», одним из которых является ситуация на Украине.
В первом туре выборов во Франции, который состоялся 10 апреля, Макрон набрал 27,6% голосов, Марин Ле Пен — 23,41%. Всего за пост главы государства боролись 12 политиков.
Президент Франции избирается на пять лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Для студентов Уральского федерального университета появится стипендия имени Набойченко
22 апреля 2022
22 апреля 2022
ФК «Урал» на выезде уступил лидеру чемпионата РПЛ
16 апреля 2022
16 апреля 2022