В первом туре выборов во Франции лидирует действующий президент Макрон
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Во Франции после подсчета 97 процентов протоколов на выборах главы государства лидирует Эммануэль Макрон. Действующий президент набрал 27,6 процента голосов.
Его соперница, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набрала 23,41 процента и занимает второе место.
Результаты первого тура (после подсчета 97 процентов голосов):
- Эмманюэль Макрон — 27,6%;
- Марин Ле Пен — 23,41%;
- Жан-Люк Меланшон («Непокорившаяся Франция») — 21,95%;
- Эрик Земмур («Отвоевание») — 7,05%;
- Валери Пекресс («Республиканцы») — 4,79%.
Второй тур президентских выборов пройдет 24 апреля.
Его соперница, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набрала 23,41 процента и занимает второе место.
Результаты первого тура (после подсчета 97 процентов голосов):
- Эмманюэль Макрон — 27,6%;
- Марин Ле Пен — 23,41%;
- Жан-Люк Меланшон («Непокорившаяся Франция») — 21,95%;
- Эрик Земмур («Отвоевание») — 7,05%;
- Валери Пекресс («Республиканцы») — 4,79%.
Второй тур президентских выборов пройдет 24 апреля.
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