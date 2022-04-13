В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В России зафиксировано более 70 лесных пожаров на площади 2 362 га (по данным на 19 апреля), сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Больше всего пожаров действуют в Сибири и на Дальнем Востоке.О дымке и запахе гари сообщают жители Красноярского края, Хакасии, Новосибирской области. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о начале пожароопасного сезона с 20 апреля. По его словам, лесные пожары в этом году пришли в Сибирь раньше срока из-за мягкой и не очень снежной зимы. При этом в Хакасии, по данным Департамента лесного хозяйства по СФО, несвоевременно ввели особый противопожарный режим, на тушении отсутствовали силы авиации. В ситуации разбираются правоохранительные органы.По данным Авиалесоохраны, в целом в России отмечается рост числа лесных пожаров, при этом площадь, пройденная огнём в лесах, снизилась на 34,6% в годовом выражении и составляет 54,5 тыс. га. В ведомстве уточняют, что в большинстве случаев огонь распространяется по земле и не наносит ущерб деревьям, при низовых пожарах выгорает мох и трава.Главной причиной лесных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор — неосторожное обращение с огнём, а также сельскохозяйственные палы травы, запрещенные законом. Виновникам грозят штрафы и уголовное преследование.«Вечерние ведомости» на основе данных Авиалесоохраны подготовили инфографику о действующих лесных пожарах в регионах России.